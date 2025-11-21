قوة من جيش الاحتلال تتوغَّل في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الجمعة، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في انتهاك هو الثاني خلال يومين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوة "إسرائيلية" توغّلت في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا في المنطقة يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة، دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتوغل قوة "إسرائيلية" مؤلفة من 3 آليات عسكرية غرب قرية صيدا الحانوت ونصبت حاجزاً للتفتيش بين القرية ومزرعة المغاترة.

وهذه الاتفاقية تم توقيعها عام 1974 بين سوريا و"إسرائيل"، عقب أشهر من حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات "الإسرائيلية" في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

المصدر / وكالات