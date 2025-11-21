فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الأونروا": نواجه نقصًا حادًّا في المعدات بسبب تدمير المنشآت في غزَّة

قوة من جيش الاحتلال تتوغَّل في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

"المنظمات الأهلية": 19 ألف طفل فلسطيني استشهدوا منذ بدء الإبادة الجماعيَّة

الصليب الأحمر: سكان الفاشر بوضع مأساوي ونطالب بدخولها للإغاثة

عملة بتكوين الرقمية تهبط إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الدفاع الهجومي.. قراءة في المفهوم والمقتضيات

طقس فلسطين الجمعة 21 نوفمبر

الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض في طوباس والأغوار الشمالية

مستوطنون يحرقون منشأة زراعية في قرية أبو فلاح

قوة من جيش الاحتلال تتوغَّل في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا

21 نوفمبر 2025 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
...
مركبة عسكرية للاحتلال في الجولان المحتل 19 ديسمبر 2024

توغلت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الجمعة، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، في انتهاك هو الثاني خلال يومين.

وذكرت قناة "الإخبارية" السورية، أن قوة "إسرائيلية" توغّلت في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة، ونصبت حاجزا في المنطقة يفصل بين القرية ومزرعة المغاترة، دون مزيد من التفاصيل.

والخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بتوغل قوة "إسرائيلية" مؤلفة من 3 آليات عسكرية غرب قرية صيدا الحانوت ونصبت حاجزاً للتفتيش بين القرية ومزرعة المغاترة.

وهذه الاتفاقية تم توقيعها عام 1974 بين سوريا و"إسرائيل"، عقب أشهر من حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات "الإسرائيلية" في القنيطرة، ويشتكي سوريون من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #التوغل في سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة