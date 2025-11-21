عملة بتكوين الرقمية تهبط إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر

دخلت موجة الهبوط الحادة التي تضرب سوق العملات المشفرة مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما تراجعت بيتكوين، العملة الأكبر في السوق، إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة شهور، عند 87875.76 دولار، مسجلة نزولاً في أحدث تعاملات بنحو 3 بالمئة، في تطور وصفه محللون بأنه امتداد لانهيار تتجاوز خسائره التريليون دولار في الأصول الرقمية.

ورغم التراجع الكبير، استعادت العملات المشفرة بعض الزخم عقب إعلان شركة إنفيديا عن توقعات قوية للإيرادات، وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي. فيما قفزت بيتكوين صباح الخميس بنسبة 2.5 بالمئة لتسجل 92,395 دولاراً.

والثلاثاء الماضي، انخفضت بتكوين إلى ما دون مستوى سعري رئيسي، ما يعني أن المستثمرين في صناديق بتكوين الأمريكية الإثني عشر وجدوا أنفسهم في مواجهة خسائر جماعية، وقد تكبّدت هذه الصناديق تدفقات خارجة بأكثر من 3 مليارات دولار حتى الآن خلال تشرين الثاني/نوفمبر، منها ما يقرب من ملياري دولار سُحبت من صندوق "آي بيت" (IBIT) وحده، وهو أكبر صندوق متداول فوري لبتكوين، أثبت نجاحه بقوة بين المستثمرين منذ إطلاقه في كانون الثاني/يناير 2024، وقد جمع أكثر من 72 مليار دولار من الأصول مع تدفقات داخلة تقارب 26 مليار دولار العام الجاري. وتُعتبر التدفقات الخارجة المستمرة من الصندوق خلال الأسابيع الماضية إشارة سلبية.

وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في شركة "بيبرستون" (Pepperstone)، إن: "التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة، إلى جانب مبيعات المستثمرين طويلي الأجل، قلّصت السيولة في السوق، ما دفع بأسعار بتكوين على المدى القصير إلى الانخفاض وسلّط الضوء على تراجع الثقة"، كما أن عدداً كبيراً من المتداولين يشترون أدوات تحوط ضد تراجع بتكوين إلى 80 ألف دولار بحلول 26 كانون الأول/ديسمبر، وأضاف: "مع استمرار المخاوف بشأن قوة سوق العمل الأمريكي وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة إلى ما يزيد قليلاً عن 50 بالمئة، لا يوجد في الصورة الكلية ما يدفع المتداولين للتفاؤل مع اقتراب نهاية العام".

وكان صعود بيتكوين إلى ما يزيد عن 126,000 دولار في وقت سابق من العام، يعتمد على توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب توسع المؤسسات في تبني العملات الرقمية، لكن توقف هذين المحركين، مع تراجع مشتري الزخم، وجه ضربة قوية للشركات المرتبطة بالأصول الرقمية، خصوصاً تلك التي بنت تقييماتها على موجة الارتفاع السابقة.

ويرى ماثيو هوجان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيتوايز"، أن الأسواق ربما تكون أقرب إلى نهاية موجة البيع، لكنه أكد في الوقت نفسه أن حالة عدم الارتياح لا تزال تسيطر على المستثمرين، ما يشير إلى إمكانية استمرار التراجع قبل الوصول إلى أرضية صلبة للارتداد.

