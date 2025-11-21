فلسطين أون لاين

طقس فلسطين الجمعة 21 نوفمبر

21 نوفمبر 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
خيام هشة يعيشها فيها نازحون من قطاع غزة في ظروف إنسانية صعبة مع دخول فصل الشتاء

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، صافياً بوجه عام حارا نسبياً إلى حار مغبرا أحيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحسب الأرصاد، فإنه في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والسبت يكون الجو صافيا بوجه عام حاراً نسبياً إلى حار وجافا ولا يطرأ تغير على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويو الأحد يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي حاراً نسبياً إلى حار وجافا ويطرأ انخفاض على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وذكرت الأرصاد أن الجو يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وجافا ويطرأ انخفاض آخر على درجات مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، واعتبارا من ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة وتتهيأ الفرصة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية تتحول في ساعات المساء إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر إشعال النار في المناطق التي  تكثر فيها الأعشاب الجافة .

المصدر / وكالات
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

