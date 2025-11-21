الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على أراض في طوباس والأغوار الشمالية

فلسطين أون لاين

21 نوفمبر 2025 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
قرارات بالاستيلاء على أراضٍ في الضفة الغربية لصالح المشروع الاستيطاني

 أصدرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية، قرارات عسكرية بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس والأغوار الشمالية.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بوضع اليد على أراضي ملكية خاصة "طابو" وأراضي دولة، من منطقة عين شبلي مرورا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس وصولا إلى الشرق من قرية تياسير.

وأضاف بشارات، أن الهدف من عملية الاستيلاء هو شق طريق عسكري يصل من عين شبلي لغاية حاجز تياسير وطول الطريق يزيد عن 40 كيلو متر.

ويواصل الاحتلال أعمال التجريف عند المدخل الشرقي لقرية عين شبلي، بهدف نقل حاجز الحمرا العسكري على الطريق الواصل بين نابلس وطوباس وأريحا، وتقريبه إلى القرية.

وتقيم قوات الاحتلال حاجز الحمرا العسكري على مفترق طرق يربط مدن الضفة الغربية بالأغوار الوسطى، والجنوبية والشمالية، حيث يشكل منفذا رئيسيا لوصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم في مناطق الأغوار.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الاستيطان في الضفة #طوفان الأقصى

