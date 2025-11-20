"ذا غارديان": أدلة على استخدام (إسرائيل) ذخائر عنقودية محظورة في لبنان

فلسطين أون لاين

20 نوفمبر 2025 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
أدلة على استخدام (إسرائيل) ذخائر عنقودية محظورة في لبنان
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن أدلة جديدة تشير إلى استخدام (إسرائيل) ذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع خلال حربها الأخيرة التي استمرت 13 شهراً في لبنان.

وتستند الصحيفة في تقريرها إلى صور لبقايا ذخائر عُثر عليها في جنوب لبنان، جرى التحقق منها من قبل ستة خبراء أسلحة مستقلين.

وتُظهر الصور بقايا نوعين حديثين من الذخائر العنقودية التي طوّرتها شركة "إلبيت سيستمز": قذائف "M999 باراك إيتان" عيار 155 ملم، والصواريخ الموجّهة "رعـام إيتان" عيار 227 ملم، وذلك في ثلاثة مواقع جنوبيّ نهر الليطاني شملت "وادي زبقين" و"وادي برغوز" و"وادي دير سريان".

وأكد خبراء الأسلحة، بينهم باحثون من منظمة العفو الدولية و"خدمات بحوث التسليح"، هوية الذخائر، بينما امتنعت شركة "إلبيت سيستمز" عن التعليق على ما ورد.

وتشير "ذا غارديان" إلى أن هذا يمثل أول دليل على استخدام (إسرائيل) الذخائر العنقودية منذ حرب عام 2006، حين تسبب انتشار أكثر من مليون قنبلة صغيرة غير منفجرة في جنوب لبنان باستشهاد أكثر من 400 شخص على مدى السنوات اللاحقة.

وتحظر اتفاقية الذخائر العنقودية، التي انضمت إليها 124 دولة، استخدام هذا النوع من الأسلحة بسبب طبيعتها العشوائية ومعدلات الفشل العالية للذخائر الصغيرة، إلا أن إسرائيل ليست طرفاً في الاتفاقية.

ونقلت الصحيفة عن تمار غابلنيك، مديرة "تحالف الذخائر العنقودية"، قولها إن هذه الأسلحة "لا يمكن أن تميّز بين المدنيين والعسكريين وتبقى خطيرة عقوداً".

كما حذّر خبراء من أن معدلات الفشل المعلنة من الشركات المصنعة، بما فيها الذخائر التي تدّعي نسبة فشل تبلغ 0.01%، غالباً ما تكون أعلى بكثير على أرض الواقع.

وتقول "ذا غارديان" إن بقايا الذخائر عُثر عليها في وديان حرجية تتهم إسرائيل حزب الله باستخدامها خلال الحرب للاختباء من القصف والمراقبة. وتضيف أن هذا النوع من الذخائر صُمم ليُستخدم في مناطق واسعة ذات تضاريس كثيفة.

 

