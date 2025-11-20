الأمم المتَّحدة تعتمد قرارًا مصريًّا لصالح الشعب الفلسطيني

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت مصر اعتماد الأمم المتحدة للقرار السنوي الذي قدّمته نيابةً عن المجموعة الإسلامية في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، والمتعلق بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في خطوة اعتبرتها القاهرة تجسيدًا للإجماع الدولي على الحقوق الفلسطينية الأصيلة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن القرار حظي بتأييد 164 دولة، في تصويت يعكس — بحسب البيان — التزامًا عالميًا راسخًا بدعم حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وقالت الوزارة، إن هذه النتيجة تمثل "تأكيدًا واضحًا على الشرعية الدولية للقضية الفلسطينية"، وتجدد الاعتراف بأن حل الدولتين هو الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وأكدت مصر التزامها بمواصلة العمل مع الدول العربية والشركاء الدوليين لتعزيز الحقوق الفلسطينية المشروعة، ودفع الجهود الرامية إلى تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وشدد البيان على ضرورة التنفيذ الفعّال لقرار مجلس الأمن رقم 2803، الداعي إلى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، ودعم خطط إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي حقيقي للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أكدت الخارجية المصرية أن القاهرة ستواصل العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان نجاح أي مبادرة سلام تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، محذّرة في الوقت نفسه من أي محاولات تستهدف تفكيك الهوية الوطنية الفلسطينية أو الالتفاف على مبدأ حل الدولتين.