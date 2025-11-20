قطر تدين دخول نتنياهو إلى المنطقة العازلة في سوريا

فلسطين أون لاين

20 نوفمبر 2025 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
جانب من زيارة رئيس حكومة الاحتلال إلى سوريا
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعربت دولة قطر، الخميس، عن إدانتها الشديدة لدخول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في سوريا، والتي تحتلها (إسرائيل) منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة "تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال ووزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة".

ويأتي ذلك عقب جولة نتنياهو الميدانية التي كشفت عنها القناة 12 العبرية، الأربعاء، بمشاركة وزيري الحرب يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير.

وأكدت الخارجية أن الزيارة تمثّل انتهاكًا واضحًا لاتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974 بين سوريا و(إسرائيل)، داعية المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاته المتكررة، تفاديًا لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وجددت الوزارة موقف قطر الداعم لـ"سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

 

وتشهد المنطقة الجنوبية في سوريا تصاعدًا في الانتهاكات الإسرائيلية، تشمل توغلات في الأراضي الزراعية وتدمير مساحات واسعة من الغابات واعتقال مدنيين وإقامة حواجز عسكرية، إلى جانب غارات جوية أوقعت قتلى ودمارًا في مواقع عسكرية سورية، رغم عدم تشكيل دمشق أي تهديد لإسرائيل في السنوات الأخيرة.

