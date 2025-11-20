المطران حنا: قرار مجلس الأمن حلقة جديدة من التآمر على شعبنا

متابعة/ فلسطين أون لاين

انتقد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، مشروع القرار الأمريكي الذي أقرّه مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، معتبراً أنه “حلقة من حلقات التآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة”، وأنه يفتح الباب أمام “حقبة جديدة من الانتداب الغربي الأمريكي على غزة”.

وقال المطران حنا، عبر منصته على الفيسبوك، إن مجلس الأمن صادق قبل ساعات على مشروع قرار يتضمن إنشاء “مجلس سلام دولي” يشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، مضيفاً أن هذا التطور يمثّل انتقالاً إلى مرحلة حذر منها مراراً، تقوم على إدارة خارجية مفروضة على القطاع.

وأوضح أن المواقف العربية والفلسطينية تجاه القرار جاءت “متناقضة”، فبينما رحّبت أطراف به، رفضته أطراف أخرى، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون “بلسمة جراح الغزيين، وإغاثتهم وإعادة إعمار ما دمّرته الحرب”.

وأضاف حنا: "أنا لست محللاً سياسياً، بل إنسان فلسطيني محب لوطنه، وأحرص على أن تبقى غزة جزءاً لا يتجزأ من فلسطين"، معتبراً أن تمرير القرار بموافقة عربية وفلسطينية رسمية “يمنح غطاءً للوصاية والانتداب الأمريكي الجديد”.

وتابع، أن الرافضين للقرار يرونه "شكلاً جديداً من الاحتلال بغطاء أمريكي"، بينما يعتبر المؤيدون أنه "الحل المتاح الأقل سوءاً" لإنهاء حالة الدمار وعدم الاستقرار.

وقال حنا إن غزة تدخل اليوم مرحلة جديدة من تاريخها، متمنياً أن يعيش أهلها "في أمن وأمان وسلام بعد الحصار والحروب المتتالية، وآخرها حرب الإبادة التي خلّفت كماً هائلاً من الألم والمعاناة"، معربًا عن أمله أن تكون هذه المرحلة “انتقالية تقود إلى مستقبل أفضل بقيادة فلسطينية فوق الأرض الفلسطينية”.