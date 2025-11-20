الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة إلى 69 ألفًا و546

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 33 شهيدًا (32 شهيدًا جديدًا، منهم 12 طفلًا و8 سيدات، وحالة 1 انتشال) و 88 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 312، فيما وصل إجمالي الإصابات 760، بينما بلغ إجمالي الانتشال 572.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,546 شهيدًا 170,833 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين