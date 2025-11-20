فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. بدء المرحلة الأولى لانتشال جثامين الشهداء السبت المقبل

المطران حنا: قرار مجلس الأمن حلقة جديدة من التآمر على شعبنا

شهداء وإصابات في خروقات "إسرائيلية" جديدة لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

المكتب الحكومي: صمت الوسطاء والضَّامنين شجَّع الاحتلال على استمرار انتهاكاته في غزَّة

محاكمات عسكرية واعتقال دون محامٍ… "تضامن" تحذّر من انهيار ضمانات العدالة للأطفال الفلسطينيين

لواء احتياط: الجيش "الإسرائيلي" يمرّ بـ"أخطر أزمة في تاريخه"

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة إلى 69 ألفًا و546

أزمة تجنيد "الحريديم" تشلّ الائتلاف.. نتنياهو محاصر بين ضغوط الشركاء والمعارضة الداخلية

المكتب الحكومي: أكثر من 20 ألف طفلٍ شهيد منذ بداية حرب الإبادة الجماعيَّة في غزَّة

حماس تحذِّر: قانون إعدام الأسرى يوفِّر غطاءً لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء شعبنا عبر القتل المباشر

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة إلى 69 ألفًا و546

20 نوفمبر 2025 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
...
طفل شهيد ارتقى في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 33 شهيدًا (32 شهيدًا جديدًا، منهم 12 طفلًا و8 سيدات، وحالة 1 انتشال) و 88 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 312، فيما وصل إجمالي الإصابات 760، بينما بلغ إجمالي الانتشال 572.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,546 شهيدًا 170,833 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة