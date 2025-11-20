إصابة جندي "إسرائيلي" بعملية إطلاق نار في نابلس

فلسطين أون لاين

20 نوفمبر 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
جنود الاحتلال خلال اقتحامهم الضفة الغربية

أصيب جندي "إسرائيلي"، فجر يوم الخميس، بجراح متوسطة، خلال اقتحام قوات الاحتلال المُستمر لمدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن مسلحين فلسطينيون أطلقوا النار على قوات "إسرائيلية" كانت تعمل في مدينة نابلس وقراها.

وأشارت المصادر إلى أنه "نتيجة لإطلاق النار على القوة الإسرائيلية، أصيب جندي احتياط في الجيش بجروح متوسطة وتم نقله لتلقي العلاج في المستشفى".

وتُواصل قوات الاحتلال، منذ ساعات الفجر، اقتحام مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة، تزامنًا مع مداهمات واسعة للمحال التجارية في محيط دوار الشهداء وسط المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
