بينهم سيدتان.. الاحتلال يعتقل 56 مواطنًا من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم الخميس، 56 مواطنًا من محافظة الخليل بينهم سيدتين، معظمهم من بلدة بيت أمر شمالا رافقها عمليات تنكيل بأهالي البلدة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الهرية و خربة قلقس جنوب مدينة الخليل، واعتقلت كلا من: قصي أبو عيشة، ورائد شاهر الأطرش، والأشقاء أديب ونور ومحمد أنور بركات الأطرش، ومحمود يونس الأطرش، ومؤمن موسى الأطرش، ومحمد عبد الفتاح الأطرش، ونادي عبد القادر الأطرش، وحمزة محمد الأطرش، ونور شاكر الأطرش.

ومن بلدة دير سامت والبرج غربا، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: بهيج محمود الحروب، ومحرز خالد التلاحمة، والشقيقين مالك ومحمد التلاحمة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة بيت أمر شمالا، شنت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات ومداهمات شملت معظم منازل أهالي البلدة وحولت عدد كبير منها لثكنات عسكرية، رافقتها عمليات تنكيل بالمواطنين وتدمير متعمد لممتلكاتهم محتويات منازلهم، بعد أن فرضت حصارا مشددا على البلدة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت كافة مداخل ومخارج البلدة ومنعت تنقل المواطنين.

وطالت عملية الاعتقال والاحتجاز أكثر من 40 مواطنا بينهم سيدتين، تم احتجازهم في ملعب البلدة، عرف منهم: وليد علي عادي مالك ومحمد جودت بحر، ومراد محمد صبارنة، وديار ايفان صليبي، وسعيد ابو ترك العلامي، وعصام ربحي اخليل، ويحيى اخليل، ووسيم الزعاقيق، وعصام العمور، واسماعيل صليبي، ويوسف العلامي، ومحمد جمال علقم، وأنس صبارنة، ومحمد عزات محمد عوض ونجله ليث، واحمد حسين ابو مارية، وقتيبة نادر العلامي، وحسين ابو عياش، وعادل الزعاقيق ونجله احمد، وصلاح الخطيب، ومصعب صبارنة، ومحمد أبو مارية، وعبد الله الزعاقيق ونجله علي، وبراء صبارنة، والاشقاء محي ويحيى ونبيل وحيدر ابو مارية، وسهير شريف أبو مارية والدة الشهيد ابراهيم الزعاقيق.

المصدر / وكالات