الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتقلص رهانات خفض الفائدة الأمريكية

20 نوفمبر 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
...
تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرا أمريكيا للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4077.13 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 4075.80 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا "الذهب متراجع الآن لأسباب أبرزها حقيقة أن رهانات خفض أسعار الفائدة قد تم تقليصها بشكل ملحوظ في الأسبوعين الماضيين".

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 33 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر  بانخفاض عن 49 بالمئة الأربعاء الماضي.

وعادة ما يتجه الذهب الذي لا يدر عوائد إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر  أيلول/ سبتمبر المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي في الآونة الأخيرة. ومن المتوقع أن توفر البيانات المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة البنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 51.44 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1559.54 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1395.37 دولار.

المصدر / وكالات
