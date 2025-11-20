قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

20 نوفمبر 2025 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
مداهمات واقتحامات "إسرائيلية" متصاعدة في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر يوم الخميس، عدة مناطق في محافظات نابلس وطولكرم وقلقيلية والخليل وجنين وسلفيت، ونفّذت حملة اعتقالات واسعة تخللها تفتيش للمنازل، وتحطيم أبواب محال تجارية، واعتداءات ميدانية على المواطنين، ومن بين المعتقلين فتاة.

في نابلس، امتدت الاقتحامات من شارع فيصل والبلدة القديمة حتى مخيم العين وقرى بيتا وعوريف وبيت فوريك ودير الحطب، واحتجزت القوات مجموعة من الشبان أمام المستشفى الوطني، قبل أن تعتقل عدداً آخر خلال مداهمات المنازل.

وفي طولكرم اعتُقل مواطنان أحدهما أثناء مروره بمركبته، فيما شهدت قلقيلية اقتحاماً من مدخلها الشرقي واعتقال أربعة شبان بعد تفتيش منازلهم.

أما في الخليل، فنُفّذت حملة اعتقالات كبيرة في أحياء مختلفة شملت عدداً من أفراد عائلة الأطرش.

كما شهدت قباطية جنوب جنين اعتقالات متعددة، إضافة لاعتقال قوة خاصة شاباً من البلدة ذاتها.

وفي سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دير بلوط قضاء المدينة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

