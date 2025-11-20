فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحذِّر: قانون إعدام الأسرى يوفِّر غطاءً لتحويل السجون إلى ساحات تصفية لأبناء شعبنا عبر القتل المباشر

إعلام الأسرى: الاحتلال اعتقل أكثر من 1630 طفلًا خلال عامين

بقيمة 270 مليار دولار.. توقيع اتفاقيات بين الرياض وواشنطن

المكتب الحكومي: صمت الوسطاء والضَّامنين شجَّع الاحتلال على استمرار انتهاكاته في غزَّة

إصابة جندي "إسرائيلي" بعملية إطلاق نار في نابلس

بينهم سيدتان.. الاحتلال يعتقل 56 مواطنًا من الخليل

ما بعد الصدمة أم ما داخلها؟ الإرشاد النفسي في مجتمع يعيش حربًا مفتوحة

"التربية والتعليم": الاحتلال قتل 19 ألف طالب وأصاب 28 ألفًا آخرين خلال الإبادة الجماعية

قوات الاحتلال تشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

مياه الصرف الصحي تهدد حياة الغزيين وثروتهم السمكية بعد عامين من الحرب

قاسم: المجازر الدَّامية الأخيرة تعكس عدم احترام حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة

20 نوفمبر 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة كبيرة في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف الحرب. حيث أقدم الاحتلال على انتهاك الاتفاق من خلال قتل وإصابة العشرات من بينهم نساء وأطفال.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أنَّ هذا السلوك يعكس عدم احترام واضح من حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، التي عجزت عن منع الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

ودعا قاسم جميع الأطراف التي وقعت الاتفاق في شرم الشيخ، خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ، إلى الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء أمس، باستشهاد 25 مواطنا وإصابة 77 آخرين بينهم حالات خطيرة، في حصيلة أولية لغارات شنها الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.

وتمثل هذه الغارات أحدث انتهاك "إسرائيلي" لاتفاق وقف حرب الإبادة على غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا واسعًا في القصف الإسرائيلي، موضحًا أن 10 مواطنين، بينهم سيدة وطفلة، استشهدوا جراء استهداف مبنى يتبع لوزارة الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حازم قاسم #طوفان الأقصى #المجازر في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة