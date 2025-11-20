فلسطين أون لاين

"داعيًا الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات"

قاسم: الاحتلال يخرق الخط الأصفر ويتسبب في نزوح جماعي لشعبنا

20 نوفمبر 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
...
المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب مجزرة كبيرة في قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف الحرب. حيث أقدم الاحتلال على انتهاك الاتفاق من خلال قتل وإصابة العشرات من بينهم نساء وأطفال.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، يوم الخميس، أنَّ هذا السلوك يعكس عدم احترام واضح من حكومة الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة، التي عجزت عن منع الاحتلال من مواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفي تصريح منفصل، أكد قاسم، أن الاحتلال الصهيوني يرتكب خرقًا فاضحًا بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب، وما يصاحب ذلك من نزوح جماعي لشعبنا.

وأشار قاسم إلى أن هذا التغيير على الخط الأصفر يخالف الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب، داعيًا الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورًا.

ودعا قاسم جميع الأطراف التي وقعت الاتفاق في شرم الشيخ، خاصة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ، إلى الوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال وانتهاكاته لاتفاق وقف الحرب على غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء أمس، باستشهاد 25 مواطنا وإصابة 77 آخرين بينهم حالات خطيرة، في حصيلة أولية لغارات شنها الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.

وتمثل هذه الغارات أحدث انتهاك "إسرائيلي" لاتفاق وقف حرب الإبادة على غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، محمود بصل، إن الساعات الأخيرة شهدت تصعيدًا واسعًا في القصف الإسرائيلي، موضحًا أن 10 مواطنين، بينهم سيدة وطفلة، استشهدوا جراء استهداف مبنى يتبع لوزارة الأوقاف في منطقة الزيتون عند مفترق عسقولة شرق مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #حازم قاسم #طوفان الأقصى #المجازر في غزة

