فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام الأسرى يدعو للتحقيق الفوري بعد الكشف عن استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على خان يونس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي الأخير

نادي الأسير: الاحتلال يواصل عدوانه وإرهابه المنظّم عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين ويحطِّمون أشجار زيتون في ديربلوط

ترحيب السلطة بقرار مجلس الأمن.. مصالح سياسية فوق الإجماع الفلسطيني

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلة

قيادي في "حماس": مجزرة عين الحلوة جريمةٌ تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود ضد شعبنا في الداخل والخارج

المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 393 خرقًا لقرار وقف إطلاق النَّار منذ دخوله حيز التنفيذ

نادي الأسير: الاحتلال يواصل عدوانه وإرهابه المنظّم عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني

19 نوفمبر 2025 . الساعة 11:49 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يصعِّد حملات الاعتقال في الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، وقد طغت في الآونة الأخيرة على عمليات الاعتقال الفعلية.

وشهدت بلدة بيت أمر الليلة الماضية عدوانًا مستمرًا حتى هذه الساعة، نفّذت خلاله قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت وفقًا لشهود من البلدة، نحو 200 مواطن، بينهم عائلات شهداء.

وأوضح النادي أنّ عمليات التحقيق الميداني ترافقها سياسات ممنهجة، أبرزها: التنكيل، والاعتداء بالضرب المبرح، والتخريب والتدمير الواسع لمقتنيات المنازل في إطار ما يُعرف بسياسة "تدفيع الثمن"، والتي تندرج ضمن ممارسات الإرهاب المنظّم. وتشمل هذه السياسات كذلك التهديد بالقتل، وعمليات الإعدام الميداني التي تصاعدت بشكل لافت في الضفة قبل حرب الإبادة واستمرت وتيرتها بالارتفاع بعدها، إضافة إلى عمليات السرقة، ومصادرة الأموال ومصاغ الذهب، والسيارات، والأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها الهواتف التي تحوّلت إلى أداة للتنكيل عبر تفتيش محتواها.

وأشار نادي الأسير، إلى الاحتلال يتعمَّد تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، وإلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة في رسالة تهدف إلى التأكيد بأنّ الجميع تحت الرقابة والسيطرة دون استثناء.

وأكد، أنّ مستوى التوحّش الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال عمليات الاعتقال بلغ حدًّا غير مسبوق، مستهدفًا مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السنّ، الأمر الذي يؤكد مجددًا أنّ الاعتقال ما يزال أداة مركزية في حرب الاحتلال المفتوحة ضد أبناء شعبنا.

وبيّن نادي الأسير أنّ حملات الاعتقال في الضفة الغربية، إلى جانب التحقيقات الميدانية الواسعة، ومنذ بدء حرب الإبادة، طالت نحو 20,500 مواطن فلسطيني من مختلف الفئات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نادي الأسير #الحرب على غزة #أسرى غزة #الاعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة