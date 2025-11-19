فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلام الأسرى يدعو للتحقيق الفوري بعد الكشف عن استشهاد معتقلين في سجون الاحتلال

خروقات متواصلة.. شهيد وإصابات في قصف الاحتلال على خان يونس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الأمم المتحدة: 17 ألف عائلة في غزة تأثرت بسبب المنخفض الجوي الأخير

نادي الأسير: الاحتلال يواصل عدوانه وإرهابه المنظّم عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين ويحطِّمون أشجار زيتون في ديربلوط

ترحيب السلطة بقرار مجلس الأمن.. مصالح سياسية فوق الإجماع الفلسطيني

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلة

قيادي في "حماس": مجزرة عين الحلوة جريمةٌ تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود ضد شعبنا في الداخل والخارج

المكتب الحكومي: الاحتلال ارتكب 393 خرقًا لقرار وقف إطلاق النَّار منذ دخوله حيز التنفيذ

مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين ويحطِّمون أشجار زيتون في ديربلوط

19 نوفمبر 2025 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

 اعتدى مستوطنون، يوم الأربعاء، على عدد من المزارعين وحطموا أشجار زيتون، في بلدة ديربلوط، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزارعين نديم جبارة يوسف، وسامي ومنير نمر يوسف في منطقة واد العين جنوب البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل، وسرقوا مبلغا ماليا منهم، وحطموا معداتهم الزراعية.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على المزارعين قصي عبد الله وخليل موسى، في منطقة الجبل الأزرق شمال ديربلوط، وأجبروهما على مغادرة أرضيهما، وحطموا أشجار زيتون تعود ملكيتها للمزارع عامر خليل عبد الله.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 1200 شجرة زيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة