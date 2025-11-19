مستوطنون يعتدون بالضرب على مزارعين ويحطِّمون أشجار زيتون في ديربلوط

اعتدى مستوطنون، يوم الأربعاء، على عدد من المزارعين وحطموا أشجار زيتون، في بلدة ديربلوط، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المزارعين نديم جبارة يوسف، وسامي ومنير نمر يوسف في منطقة واد العين جنوب البلدة، واعتدوا عليهم بالضرب ورشوهم بغاز الفلفل، وسرقوا مبلغا ماليا منهم، وحطموا معداتهم الزراعية.

وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على المزارعين قصي عبد الله وخليل موسى، في منطقة الجبل الأزرق شمال ديربلوط، وأجبروهما على مغادرة أرضيهما، وحطموا أشجار زيتون تعود ملكيتها للمزارع عامر خليل عبد الله.

يذكر أن المستوطنين نفذوا خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 1200 شجرة زيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

