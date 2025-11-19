الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس المحتلة

فلسطين أون لاين

19 نوفمبر 2025 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
اعتقالت في الضفة

شنت قوات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافقت مع اقتحامات متتالية وتشديدات عسكرية، خصوصاً في محافظتي الخليل والقدس.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، فرضت قوات الاحتلال منع تجول كامل ونفذت حملة اعتقالات موسّعة، قبل أن تجمع المعتقلين في ملعب البلدة وسط عمليات تنكيل وتفتيش.

كما طالت الاعتقالات عدداً من الشبان في الخليل والقدس، إلى جانب احتجاز ميداني في دير سامت غرب دورا انتهى بالإفراج عن الموقوفين بعد التحقيق معهم ميدانياً داخل أحد المنازل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
