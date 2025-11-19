طقس فلسطين الأربعاء 19 نوفمبر

فلسطين أون لاين

19 نوفمبر 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام مغبرا أحيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، توقعت الأرصاد أن يكون الجو صافيا بوجهٍ عام حاراً نسبياً إلى حار مغبرا أحيانا وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات
