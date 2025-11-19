محافظة القدس: محاولة المستوطنين إدخال القرابين إلى الأقصى تصعيدٌ خطير واعتداءٌ واضح

قالت محافظة القدس، إن اقتحام ثمانية مستوطنين المسجد الأقصى المبارك عبر باب الأسباط، وهم يحملون ماعزًا وثلاث حمامات وأدوات صلاة (التفيلين)، يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمستوطنين، وليس مجرد اقتحام فردي.

واعتبرت المحافظة، أن ما حدث جزء من حملة منظمة لتدنيس الحرم وتهويده وفرض وقائع استعمارية جديدة لصالح الاحتلال "الإسرائيلي"، محذرةً من أنها تشكل جرائم فاضحة وانتهاكات صارخة لكل قواعد القانون الدولي والإنساني واعتداءً واضحًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المحافظة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى باطلة ومرفوضة.

ولفتت إلى أن هذه الانتهاكات تتم بدعم وتحريض ومساندة رسمية من حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، حيث شارك وزراء في الحكومة، وعلى رأسهم وزير ما يسمى "الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف بن غفير بإطلاق تصريحات تحريضية داخل المسجد الأقصى لتشجيع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، مؤكدة أن هذه السياسات الرسمية تشكل غطاءً قانونيًا وسياسيًا لتهويد الحرم وفرض الوقائع الاستيطانية.

وذكرت المحافظة، أن "القربان الحيواني"، وفق المفهوم الصهيوني المتطرف، هو تقديم ذبيحة من الماعز أو الخراف الصغيرة داخل المسجد الأقصى المبارك، استنادًا إلى الزعم بأن المكان هو ذاته موقع “الهيكل"، ويصر المتطرفون على ممارسة هذه الطقوس لأنهم يرون أن فرض الطقوس التوراتية في الأقصى يُعد تأسيسًا معنويًا للهيكل، ويمهد لبنائه الفعلي في المستقبل.

وأوضحت، أن المسجد الأقصى شهد خلال الأشهر الماضية محاولات خطيرة لتدنيسه، من بينها: في 12 مايو 2025 تمكن مستوطن من إدخال قربان حيواني في كيس بلاستيكي عبر باب الغوانمة قبل إخراجه، وفي 2 يونيو 2025 حاول مستعمرون إدخال قطع لحم مع دماء الحيوان لتقديمها قربانًا داخل الحرم، لكن يقظة حراس المسجد الأقصى المبارك حالت دون إتمام ذلك.

وحذَّرت المحافظة من التحركات العلنية والمتسارعة لجماعات الهيكل المزعوم التي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والديني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن هذه الجماعات تدير مشاريع ممنهجة لتدريب المستوطنين على تقديم القرابين وتنفيذ الطقوس داخل الهيكل، من خلال مؤسساتها التعليمية والدينية مثل مدرسة يشيفات هارهبايت، التي نشرت فيديوهات توثّق تجهيزاتها لمشروع الهيكل، بما في ذلك تدريب الكهنة وخياطة الملابس الخاصة بهم وتصميم مجسمات هندسية للمعبد المزعوم، في خطوة واضحة لتطبيع فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى، بالإضافة للتحريض المستمر على تقديم القرابين داخل الأقصى، ورصد مكافآت مالية للمستعمرين من أجل القيام بذلك.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات وحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس والتهويد، مؤكدة أن الصمت الدولي عنها يشجع المستعمرين على ارتكاب المزيد من الجرائم ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر / وكالات