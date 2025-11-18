حماس تحذِّر من محاولة إعدام بطيء للأسرى القادة في سجون الاحتلال

أكد القيادي في حركة المُقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد أن ما يتعرض له أسرانا البواسل داخل سجون الاحتلال من عمليات تعذيب وتنكيل وحرمان من أبسط الحقوق الأساسية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية وكل مدعي حقوق الإنسان.

وأوضح شديد، يوم الثلاثاء، أن الاعتداء المتكرر بالضرب المبرح وتعمد الاحتلال التنكيل بالقائد الأسير عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع يمثل محاولة إعدام بطيء، ترتكبها إدارة السجون بتوجيه سياسي مباشر، في ترجمة فعلية لتهديدات المتطرف بن غفير بإعدام الأسرى واستهداف قادتهم.

وحذّر القيادي من خطورة الوضع الصحي للأسير القائد البرغوثي وكافة الأسرى الذين يتعرضون للإهمال الطبي والحرمان من حقهم في العلاج، ما يكشف حجم الإجرام الممنهج الذي يستهدف كسر إرادة الحركة الأسيرة والنيل من صمودها.

ودعا شديد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وكافة أحرار العالم إلى تحمّل مسؤولياتهم العاجلة لوقف هذه الانتهاكات، والتدخل الفوري لحماية حياة الأسرى، مؤكداً أن شعبنا لن يقف صامتًا أمام محاولات الاحتلال كسر رموزه وإعدامهم داخل الزنازين.

المصدر / فلسطين اون لاين