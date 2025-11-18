قاسم: ندعو الوسطاء والدُّول الضَّامنة للضَّغط على الاحتلال لوقف خروقاته في غزَّة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال يواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بعمليات القصف التي كان آخرها إلقاء قنبلة أمام مركز إيواء في قلب مدينة غزة، عدا عن عمليات النسف والتدمير وتقييد المساعدات وإغلاق معبر رفح.

ودعا "قاسم" الوسطاء والدول الضامنة والمجتمع الدولي إلى الضغط الفعلي على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ، والالتزام بالاستحقاقات الواجبة عليه حسب الاتفاق.

ومساء أمس الاثنين، أصيب أكثر من 10 مدنيين فلسطينيين، بجراح بين متوسطة وخطيرة، إثر قصف "إسرائيلي" جوي استهدف بوابة مدرسة تُؤوي نازحين بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية متطابقة إن أكثر من 10 مدنيين أصيبوا؛ جرّاء إلقاء مسيرة إسرائيلية لقنابل على بوابة مدرسة في حي الدرج بمدينة غزة.

وأوضحت المصادر، أن طائرة مسيرة "إسرائيلية" ألقت قنابل اتجاه مدرسة أسعد الصفطاوي في حي الدرج شرق مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين