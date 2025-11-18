أمنُ المُقاومة ينشر بيانًا تحذيريًا حول محاولات الاستدراج والاغتيال.. هذا أبرز ما جاء فيه

نشر أمن المقاومة في غزة، تحذيرًا أمنيًا عاجلًا حول محاولات الاستدراج والاغتيال لكوادر المقاومة في مناطق متفرقة من القطاع.

وقال أمن المقاومة، إنه "في إطار المتابعة الميدانية والتقييم المستمر للأنشطة المعادية، وبعد رصد محاولات اغتيال واستهداف متكررة لكوادر المقاومة في مناطق متفرقة من القطاع، فإن الاحتلال يواصل توظيف أساليب مركّبة لاستهداف المقاومين؛ مستغلًا الظروف القائمة لتنفيذ عمليات اغتيال دقيقة تعتمد على الإيهام، المراقبة الممتدة، واستخدام عناصر وسيطة تعمل تحت غطاء مدني".

وأشار أمن المقاومة إلى أن منفذي هذه العمليات ليسوا مقتصرين على الوحدات الخاصة التابعة للاحتلال فحسب، بل قد يُعهد بهذه المهام إلى مرتزقة الاحتلال المتواجدين داخل المناطق التي يسيطر عليها.

ودعا جميع المقاومين إلى اليقظة الأمنية القصوى، وتجنّب أي تواصلات أو طلبات مجهولة الهوية، مع تثبيت إجراءات الحذر في الحركة والتعامل، خصوصًا في الأماكن الخطرة القريبة من مناطق توغل جيش الاحتلال.

وأهاب أمن المقاومة بكل من يلحظ تحركات مشبوهة، أو أشخاصًا غير مألوفين، أو مركبات تتحرك في أوقات غير معتادة إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في منطقتك؛ تعزيزًا لمنظومة الوعي الأمني ودعمًا لصمود الجبهة الداخلية ولتفويت الفرصة على العدو وأذنابه.

المصدر / فلسطين أون لاين