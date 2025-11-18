في اليوم الـ 39 من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق وشن القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق بالقطاع.

وفجَّر الاحتلال مجنزرة مفخخة شرقي مدينة غزة، فيما شنَّ الاحتلال سلسلة غارات وعملية نسف لمبان وراء "الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرة مروحية "إسرائيلية" أطلقت النار شرق حي التفاح شمال شرقي غزة، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها شرق حيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس، فيما أطلق الاحتلال قنابل دخانية شرقي خان يونس.

وأوضحت مصادر صحفية، أن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات.

وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها، في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، في عرض بحر مدينة خان يونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شمال شرقي البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، سُمع صوت انفجارات عنيفة شرق حي الشجاعية شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

وكانت آليات الاحتلال أطلقت، مساء الاثنين، النار بشكل مكثف شرقي خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين