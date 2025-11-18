مستوطنون يطلقون الرصاص جنوب بلدة سنجل شمال رام الله

أطلق مستوطنون الرصاص، الليلة، على أطراف بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفادت بلدية سنجل، بأن مستوطنين مسلحين أطلقوا الرصاص باتجاه منطقة "خربة التل" جنوب البلدة، بالتزامن مع تواجد شبان من لجنة الحماية الشعبية، دون أن يبلغ عن إصابات.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 766 اعتداء للمستوطنين خلال الشهر الماضي، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 195 اعتداء، ونابلس بـ179 اعتداء، والخليل بـ126 اعتداء.

وبينت في تقريرها الشهري، أن هجمات المستوطنين أدت لاستشهاد المواطن جهاد محمد عجاج (26 عاما) من بلدة دير جرير، في عملية إطلاق نار مباشرة، ليصل عدد المواطنين الذين استشهدوا برصاص مستوطنين 14 شهيدا، منذ مطلع العام 2025 .

المصدر / وكالات