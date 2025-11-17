ما حقيقة تشغيل مصنع للطائرات المُسيرة "الإسرائيلية" في المغرب؟ إليك التّفاصيل

يتصاعد مستوى التعاون الأمني بين "إسرائيل" والمغرب مع افتتاح مصنع جديد لشركة بلو بيرد "الإسرائيلية" المملوكة بشكل مشترك للصناعات الجوية "الإسرائيلية" ولرونين ندير.

وذكر موقع "غلوبس" "الإسرائيلي"، أنّ شركة "بلو بيرد" التابعة لـلصناعات الجوية "الإسرائيلية" افتتحت منشأة جديدة في المغرب لإنتاج طائرات "سبايكس" الانتحارية المسيّرة.

وبحسب ما نقله الموقع عن "ديفنس بوست"، فإن المنشأة الواقعة في مدينة بنسليمان قرب الدار البيضاء تُعدّ الأولى من نوعها للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج "إسرائيل".



وتحمل طائرة "سبايكس" رأساً حربياً يزن 2.5 كغ، وتصل سرعتها إلى 250 كلم/ساعة، مع قدرة على تنفيذ مهام ذاتية لمدة تصل إلى 90 دقيقة. وصُممت الطائرة لضرب الدبابات والمركبات المدرعة والمواقع العسكرية.

وأضاف الموقع أنّ الجيش المغربي كان قد اختبر هذه الطائرة في آذار/مارس 2024، مشيراً إلى أنّ المصنع الجديد سيسمح "بتدريب مهندسين مغاربة على التجميع والصيانة محلياً"، بما يندرج ضمن توجه الرباط لتعزيز "استقلاليتها" في مجال التصنيع العسكري.

ويرى مراقبون أن توسع التعاون العسكري بين الرباط و الاحتلال في هذا التوقيت يعمّق الفجوة بين السياسات الرسمية والموقف الشعبي المغربي الداعم بقوة لحقوق الفلسطينيين، ويضع المغرب في مواجهة أسئلة صعبة حول المعادلة الأخلاقية لعلاقات السلاح مع دولة تُتهم بتنفيذ جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.

وفي شباط/ فبراير 2022، وقعت شركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية" صفقة لبيع نظام "باراك-إم إكس" المضاد للطائرات إلى المغرب، بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار. وفي العام نفسه، أفادت التقارير أيضًا أن المغرب اشترى 150 طائرة بدون طيار من طراز "بلو بيرد"، بالإضافة إلى صفقة أخرى لشراء طائرات "هاربون" بدون طيار.

وأشارت الصحيفة قائلة: "يبدو أن المغرب يريد البدء في إنتاج الأسلحة "الإسرائيلية" على أراضيه، والأموال التي يدفعها تذهب، من بين أمور أخرى، إلى شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، المملوكة للحكومة "الإسرائيلية".

المصدر / فلسطين أون لاين