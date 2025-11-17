في اليوم الـ38 من بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجويّ والمدفعيّ على عدة مناطق في القطاع، بالتزامن مع استمرار انتهاكه للبروتوكول الإنساني الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناة أهالي قطاع غزة مع دخول أول منخفض جويّ وغرق خيامهم المهترئة، فيما لا تزال مستشفيات قطاع غزة تستقبل مرضى جرّاء التجويع وسوء التغذية.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبيت لاهيا شمال القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن الشهداء الثلاثة هم محمود أشرف محمود جندية( الشجاعية)، ومحمد راغب صبحي عمارة( الشجاعية)، نشأت سعد مصطفى صبح( بيت لاهيا).

وأعلن مجمع ناصر الطبي، إصابة فلسطيني وابنته في قصف مدفعي وراء الخط الأصفر في بني سهيلا شرقي خان يونس.

وجدد الاحتلال، القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وتكثيف الاستهدافات في المنطقة منذ الفجر.

وشن طيران الاحتلال 3 غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات وراء الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، تحدث رئيس الأركان "الإسرائيلي" إيال زامير عن استعداد الجيش لشن هجوم محتمل لاحتلال مناطق أخرى في غزة خارج الخط الأصفر.

ويعيش النازحون الغزيون في الخيام ساعات الليل الباردة في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فيما لا يزالون يفتقدون المستلزمات الأساسية مع استمرار الاحتلال "لإسرائيلي" في منع إدخال المنازل المتنقلة ومتطلبات تجهيز الخيام.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن طائرات الاحتلال شنت الليلة غارة على الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وتزامنا مع ذلك، تعرضت المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات "الإسرائيلية".

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس -خاصة للأطفال- في ظل شح الإمكانيات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل، أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.



المصدر / فلسطين أون لاين