مرفق الرابط.. منح دراسية للبكالوريوس والدراسات العليا في هنغاريا

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في هنغاريا للعام الدراسي 2026/2027 في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير/ الدكتوراة) في مختلف التخصصات علما أن آخر موعد لتعبئة الطلب الالكتروني الهنغاري هو 15 يناير 2026 الساعة: 14:00 توقيت وسط أوروبا.

للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة بما في ذلك التعليمات، الشروط، آلية تقديم الطلب، التغطية المالية والأوراق والوثائق المطلوبة، التخصصات المتوفرة اضغط هنا:

https://stipendiumhungaricum.hu/apply/

للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة المتعلقة بدرجة البكالوريوس والماجستير الرجاء اضغط هنا:

https://stipendiumhungaricum.hu/wp-content/uploads/2025/10/BA_MA_OTM_Call_for_Applications_2026_27.pdf

للاطلاع على كافة تفاصيل المنحة المتعلقة بدرجة الدكتوراه الرجاء اضغط هنا:

https://stipendiumhungaricum.hu/wp-content/uploads/2025/10/PhD_Call_for_Applications_2026_27.pdf

لتعبئة طلب المنحة الإلكتروني مع كافة مرفقاته الرجاء اضغط هنا:

https://apply.stipendiumhungaricum.hu/

للحصول على النموذج الطبي الخاص بالمنحة اضغط هنـــا

للاطلاع على تعليمات المنح الدراسية الخاصة بالوزارة لدرجة البكالوريوس اضغط هنـــا

لتقديم الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة اضغط هنـــا

للاطلاع على تعليمات المنح الدراسية الخاصة بالوزارة للدراسات العليا في هنغاريا اضغط هنـــا

لتقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة اضغط هنـــا

آلية تقديم الطلب :

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالحكومة الهنغارية وتعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة، حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة اعلاه ومن ثم تسليم الوثائق ايضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات .

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه.

بخصوص طلبة غزة فقط : يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم تعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالحكومة الهنغارية وتعبئة الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة من خلال الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

ملاحظة: اي طلب غير مكتمل يعتبر لاغياً.

عنوان الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي – مبنى يافا

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2 - هاتف رقم : 092341103

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2 - هاتف رقم : 022223332