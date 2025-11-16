بعد 45 يومًا من الإخفاء القسريِّ … الاحتلال يقرِّر الإفراج عن الممرِّضة تسنيم الهمص

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفاد محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، أنه سيتم اليوم الأحد، 16 نوفمبر، الإفراج عن الممرضة تسنيم مروان الهمص، بعد اختطافها على يد قوة خاصة إسرائيلية منذ 2 أكتوبر الماضي.

وأوضح المحامي، في تصريح صحافي، أن الهمص تعرّضت طوال فترة اعتقالها في سجني عسقلان والدامون للمنع التام من الزيارة، في انتهاك واضح لحقوق الأسرى، حيث رفض الاحتلال السماح لعائلتها أو محاميها بالتواصل معها.

والشهر الماضي، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتها بأن الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص، التي اختُطفت من منطقة المواصي في خانيونس جنوب قطاع غزة، محتجزة حاليًا في سجن عسقلان.

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إنها حصلت على توكيل رسمي من ذوي الهمص لمتابعة قضيتها، وعلى إثر ذلك توجهت بمخاطبة سلطات الاحتلال للكشف عن مصيرها ومكان احتجازها.

وأوضح علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير، بأن الاحتلال يمنع الأسيرة الهمص من الالتقاء بمحاميها حتى السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفًا أنه تم عرضها اليوم على محكمة بئر السبع التي قررت تمديد اعتقالها لمدة 45 يومًا.

وذكرت "الضمير" أن عملية الاختطاف جرت في الثاني من أكتوبر الجاري عند الساعة 9:10 صباحًا، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة خاصة تستقل سيارة "جيب" نقطةً طبية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في منطقة مواصي خانيونس (الأرض الطيبة)، وقامت باختطاف الهمص واقتيادها إلى جهة مجهولة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الجريمة تُعد امتدادًا لجريمة سابقة تم فيها اختطاف والدها، الدكتور مروان شفيق الهمص، بتاريخ 21 يوليو/تموز 2025، وهو لا يزال قيد الاعتقال في سجن عسقلان وممنوع من لقاء محاميه حتى اليوم.

وفي وقت سابق، اتهمت عائلة الهمص في قطاع غزة، قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل "ياسر أبو شباب" بالمسؤولية عن اختطاف ابنتهم الحكيمة تسنيم مروان شفيق الهمص، مؤكدةً بأنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال وأعوانه من العملاء والخونة ".

وقالت العائلة في بيانها، إن هذه الحادثة تأتي استكمالاً لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد نفس المجموعات.

وأكدت عائلة الهمص رفضها واستنكارها الشديدين للغعل "الجبان والحقير"، مشددة على أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم" وأنه "سيكون هناك حساب عسير لكل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة أو غيرها من الجرائم السابقة".

وفي 21 يوليو/ تموز اختطفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الطبيب مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية أثناء زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، أن قوات الاحتلال اختطفت الطبيب مروان الهمص، في جريمةٍ جديدة تُسجَّل في جرائم الاحتلال بحق الكوادر الطبية في غزة.

وذكرت مصادر عائلية، أنَّ قوة خاصة اختطفت الطبيب مروان الهمص، فيما أُصيب سائق سيارة الإسعاف الخاصة بهم من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من فش فرش جنوبي قطاع غزّة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنَّ الاحتلال ينتهج الإخفاء القسري بحق الأسرى من الطواقم الطبية، مشيرًا إلى أنَّ361 من الكوادر الطبية أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.