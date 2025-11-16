كندا تحتجز رئيس أمناء الأورومتوسطي لساعات وتُخضعه للتحقيق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة إزاء احتجاز السلطات الكندية رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي البروفيسور "ريتشارد فولك" وزوجته البروفيسورة "هلال إلفير" عقب وصولهما إلى مطار "تورينتو"، وإخضاعهما للتحقيق بشبهة تشكيلهما خطرًا على الأمن القومي.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّ السلطات الكندية احتجزت البروفيسور "فولك" وزوجته البروفيسورة "إيلفر" في مطار "تورونتو بيرسون" الدولي يوم الخميس المنصرم، واستجوبتهما بشبهة "التهديد للأمن القومي"، على خلفية مشاركتهما في "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا"، والتي تبحث دور الحكومة الكندية في دعم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في قطاع غزة.

وأوضح أنّ أفراد الأمن اقتادوا البروفيسور "فولك" وزوجته إلى إحدى غرف المقابلة في المطار بعد أن سحبوا جوازي سفرهما، ووجهوا له سلسلة من الأسئلة حول نشاطه الحقوقي، وتحديدًا مشاركته في حدث "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا" في العاصمة "أوتاوا"، ونشاطاته في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وموقفه من إسرائيل، وأفرجوا عنهما بعد أربع ساعات من الاستجواب، وسمحوا لهما بدخول البلاد.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ التعامل مع خبير دولي مشهود له بمكانته العلمية ومساهماته في تطوير القانون الدولي بوصفه "تهديدًا أمنيًا"، يكشف عن حلقة خطيرة ضمن نهج متصاعد لقمع الأصوات الحقوقية والأكاديمية التي تدين جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، التي أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعبّر عن استخفاف مقلق بالتزامات كندا الدولية في حماية حرية التعبير والبحث الأكاديمي والعمل الحقوقي.

وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد لاستخدام قوانين "الأمن القومي" كأداة لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان بدل توجيهها لحماية الحقوق والحريات الأساسية، لافتًا إلى أنّ هذه الممارسات تأتي في سياق استمرار كندا في لعب دور محوري في سلاسل تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا والعتاد العسكري، رغم الاتهامات الدولية المتزايدة بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وتستهدف "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا"، التي عقدت في "أوتاوا" يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، كشف دور الحكومة الكندية في تمويل وتسهيل الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي بلغت قيمتها عشرات الملايين من الدولارات الكندية سنويًا قبل الإعلان عن وقفها الجزئي في عام 2024، وسط مؤشرات قوية على استمرار تدفق أشكال مختلفة من الدعم العسكري المباشر وغير المباشر.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ الواقعة تعكس نمطًا من الاضطهاد المنهجي الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الفلسطينيين في عديد من الدول الغربية، حيث تُستغل منظومات الأمن وأدوات المراقبة والهجرة لإسكات النقد المشروع للجرائم الإسرائيلية وتجريم الخطاب الحقوقي الذي يطالب بالمساءلة عن الإبادة الجماعية في غزة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حملات الملاحقة والتشويه الممنهجة ضد المسؤولين والعاملين في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على خلفية توثيق المنظمة جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. فقد تعرض العديد من المسؤولين والعاملين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الأورومتوسطي، د. رامي عبده، خلال العامين الماضيين، لحملات ومضايقات منظمة، ومحاولات اغتيال معنوي، وسلوكيات تهدف إلى ردعهم عن أداء واجبهم في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تُسكت الحقيقة، بل تفضح حجم التواطؤ الدولي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الكندية إلى تقديم اعتذار رسمي علني للبروفيسور "ريتشارد فولك" والبروفيسورة "هلال إلفير" عن واقعة الاحتجاز المهين، وتعويضهما معنويًا وماديًا عن الضرر الذي لحق بهما، واتخاذ تدابير واضحة تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلاً.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بفتح تحقيق مستقل وشفاف في قرار الاحتجاز والاستجواب، بما يشمل الكشف عن أي تأثيرات خارجية محتملة من جماعات ضغط مؤيدة لإسرائيل أو ضغوط حكومية أجنبية، ونشر نتائج هذا التحقيق للرأي العام، ومساءلة كل من يثبت تورطه في إساءة استخدام صلاحيات الأمن والهجرة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الحكومة الكندية على إنهاء جميع أشكال التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني مع إسرائيل فورًا، بما في ذلك حظر تصدير وإعادة تصدير الأسلحة والمكوّنات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، وسحب جميع تراخيص التصدير القائمة، نظرًا لوجود خطر جدّي بأن تُستخدَم هذه المواد في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في غزة وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما ينسجم مع التزامات كندا في منع الإبادة الجماعية وعدم تقديم العون أو المساعدة في ارتكابها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات الكندية إلى احترام وحماية حرية التعبير والبحث الأكاديمي والعمل الحقوقي، والكف عن استخدام منظومات الأمن والهجرة لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان أو تقييدهم على خلفية عملهم المتعلق بفلسطين، وضمان تمكينهم من دخول البلاد والتنقل والعمل من دون مضايقة أو ترهيب.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، بما في ذلك البرلمانات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والحقوقية، بدعم "محكمة فلسطين لمسؤولية كندا" وغيرها من المبادرات الشعبية والقانونية التي تسعى إلى مساءلة الدول المتورطة في دعم الجرائم المرتكبة في غزة، وإلى بناء شبكات تضامن وتحالفات عابرة للحدود توفر بيئة آمنة للأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحول دون تعرّضهم للملاحقة أو المنع من السفر أو المضايقات القضائية والإدارية بسبب عملهم المشروع في توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة.