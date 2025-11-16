بالأسماء... "حماس" تتسلم من الوسطاء كشفًا بـ 1468أسيرًا من غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه بعد شهر من التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي -عبر الوسطاء- تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل بين المقاومة والاحتلال.

وأوضح المكتب، في بيان صحافي، أن قائمة الأسماء التي تسلمتها تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه قد جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها، عدا 11 اسماً جاري البحث والتحري عنهم.





وأكد المكتب أن عقبات عدّة حالت دون الإعلان الرسمي عن قائمة أسرى غزة خلال الفترة الماضية، نتيجة تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء، مشددة على أن جهوداً كبيرة بذلت للتحقق من القائمة.

وشدد مكتب إعلام الأسرى أن الاحتلال "يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين، وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة"، مؤكداً أن الاحتلال "ما زال يخفي قسراً داخل سجونه ومعتقلاته أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".

ودعا المكتب الوسطاء إلى "ممارسة الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية التي يقترفها الاحتلال بحقهم".

طالع بالأسفل قائمة الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي تضم 1468:

وقد خلفت حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ونحو 9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.



