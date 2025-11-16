عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

اقتحم 81 مستوطنًا متطرفًا، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت مصادر مقدسية أن 81 مستوطنًا و15 طالبًا يهوديًّا اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في الباحات، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين لـ "الأقصى"، وتُدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا عدا السبت والجمعة (عطلة رسمية لدى الاحتلال) على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وسجلت "جماعات الهيكل" المتطرفة، خلال ما يسمى موسم الأعياد اليهودية الشهر الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في اقتحامات المسجد الأقصى، بنحو 10 آلاف مستوطن.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن مساعي الاحتلال لطمس الهوية الإسلامية والتاريخية للقدس، وتهدد السيادة الإسلامية على المسجد الأقصى، بينما تتواصل الدعوات المقدسية لأهالي القدس والداخل للحشد والرباط في باحات الأقصى، من أجل إفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين، والتأكيد على أن المسجد خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

المصدر / فلسطين أون لاين