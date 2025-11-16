(إسرائيل) تكشف عن قضية تجسس جديدة لصالح إيران

ترجمة عبد الله الزطمة

كشفت أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، عن اعتقال شمعون أزارزار (27 عامًا) من كريات يام، بتهمة التعاون مع الاستخبارات الإيرانية ونقل معلومات حساسة حول مواقع أمنية في (إسرائيل).

ووفق ما زعم موقع "القناة السابعة" اليوم الأحد، فقد أفاد التحقيق أن أزارزار حافظ على تواصل منتظم مع عملاء إيرانيين لأكثر من عام، ونقل صورًا ومواقع وبيانات تتعلق بمواقع حساسة، كما عرض تقديم معلومات إضافية من قواعد جيش الاحتلال.

ونقلت أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، أن المتهم استغل خدمة الاحتياط لشريكته في سلاح الجو الإسرائيلي للحصول على معلومات إضافية حول القواعد العسكرية، وتلقى مقابل ذلك تعويضات مالية عبر وسائل رقمية.

تم اعتقال أزارزار وشريكه الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول، وقرر (الشاباك) صباح اليوم تقديم لائحة اتهام ضده في المحكمة المركزية في حيفا.

المصدر / فلسطين أون لاين