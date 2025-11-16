فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة تحذر: الوضع الصحي مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

إلى وجهة غير معلومة.. الاحتلال يعتزم إبعاد مرضى غزة المتواجدين في القدس

غزيون يشتكون غياب المساعدات الإنسانية في هدنة "تجارية" لا "إنسانية"

القدس تئن تحت وطأة الاستيطان لفرض وقائع جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

خيام لا تصدّ مطرًا ولا بردًا.. غزة تستقبل الشتاء بأوجاع نازحيها

طواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 3 شهداء شرق خان يونس

(إسرائيل) تكشف عن قضية تجسس جديدة لصالح إيران

القضاء الإسرائيلي يبدأ مرحلة مفصلية في محاكمة نتنياهو وملفاته الأخطر

من طابور الماء إلى سرير العجز.. حكاية الطفل يوسف أبو عمرة

الاحتلال يفرض غرامات مالية على مركبات المقدسيين في سلوان

16 نوفمبر 2025 . الساعة 10:25 بتوقيت القدس
...

فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات انتقامية يمارسها الاحتلال ضد المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن طواقم البلدية نصبت حاجزًا قرب خيمة البستان وشرعت بفرض الغرامات على المركبات المارة، مستخدمة مبررات واهية لتبرير العقوبات.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة ترهيب ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية التنقل وفرض الضغط الاقتصادي على المقدسيين، ضمن سلسلة من الممارسات اليومية التي تستهدف سكان البلدة وتحد من حقوقهم الأساسية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أخلت الأسبوع الماضي، منزل المسنة المقدسية أسمهان شويكي "أم زهري" في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسلمته للمستوطنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #بلدة سلوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة