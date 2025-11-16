الاحتلال يفرض غرامات مالية على مركبات المقدسيين في سلوان

فرضت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، غرامات مالية على مركبات الفلسطينيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات انتقامية يمارسها الاحتلال ضد المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن طواقم البلدية نصبت حاجزًا قرب خيمة البستان وشرعت بفرض الغرامات على المركبات المارة، مستخدمة مبررات واهية لتبرير العقوبات.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة ترهيب ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية التنقل وفرض الضغط الاقتصادي على المقدسيين، ضمن سلسلة من الممارسات اليومية التي تستهدف سكان البلدة وتحد من حقوقهم الأساسية.

وكانت سلطات الاحتلال، قد أخلت الأسبوع الماضي، منزل المسنة المقدسية أسمهان شويكي "أم زهري" في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وسلمته للمستوطنين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين