حوادث الاغتصاب في السجون الاسرائيلية؟

لابد من الانتباه إلى هذه النقاط في هذا الموضوع الذي بلغ غاية الخطورة ووصل حدّا لا يمكن تمريره مرور الكرام ولا مرور اللئام، هذه نقاط هامّة أعتقد أنّها يجب أن تؤخذ بيع الاعتبار عند طرح هذا الموضوع.

أولًا: هذه ليست حوادث فردية يتحمّل مسؤوليتها من ارتكبها، بل تأتي في سياق تحريض رسمي وسياسة رسمية انتقامية بدأت بتنصيب ابن غفير وزيرًا ومسؤولًا عن السجون، وهو معروف كعنصري ومتطرف مسكون بأعلى درجات الجنون والهوس الديني الخرافي الذي لا يعتبر الفلسطيني إنسانًا، ثم حظي بتغطية حكومية رسمية أتاحت له أن يفعل ما يشاء دون أية مراجعة أو حساب.

ثانيًا: تُعتبر هذه الجرائم جديدة على ساحة سجونهم، إذ لم تُسجَّل أي حالة منذ قيام الاحتلال إلى غاية هذه الحرب، وهذا يدل على أنهم تجرّؤوا على ارتكابها وباتوا لا يعطون لأعراضنا أي اعتبار.

ثالثًا: المستوى الرسمي والشعبي عندهم متضامنون على الفعل ذاته، وبات نقاشهم حول مَن سرّب الأمر. المشكلة صارت مثلًا في المدّعية العسكرية التي سرّبت حادثة الاغتصاب في سجن "سدي تومان"، ولم تكن المشكلة عندهم في ارتكاب الجريمة ذاتها. وخرج نتنياهو نفسه لينفي الحادثة ولم يُدنها رغم ثبوتها بشاهد منهم.

رابعًا: لغاية الآن لم يُحاسَب مرتكبوا هذه الجرائم، ولم تعتبرها دولتهم مسألة يستحق مرتكبوها المراجعة أو المحاسبة.

خامسًا: لم يتم مساءلة ابن غفير كوزيرٍ مسؤول عن السجون في سقيفة بني قريظة (الكنيست).

سادسًا: التغطية الإعلامية… حظي افتراؤهم على المقاومة يوم السابع بارتكاب الاغتصاب بتغطية اعلامية عالمية ضخمة رغم أنه كذب ولم يثبت بأي دليل، بينما الاغتصاب الذي ارتكبوه وقامت الأدلة القاطعة والشهادات الموثقة عليه لم يحظَ بعُشر عُشر هذا الاهتمام. واضح أن هناك تواطؤًا غربيًا أوروبيًا أمريكيًا معهم، بينما مغتصَبونا لا بواكي لهم.

سابعًا: بالنسبة لنا تُعتبر هذه جريمة مركّبة؛ في الاغتصاب نفسه لاعتدائه على حرية امرأة وعلى عرضها، بالإضافة إلى جريمة الاعتقال وظروفه المأساوية.

ثامنًا: لا بد من المسارعة في حمل ملف الأسرى بكل ما فيه من فاشية وجريمة إلى محكمة الجنايات، ولا بد من تفعيل كل الأنشطة القانونية والشعبية والإعلامية التي من شأنها أن تضع حدًا لهذه الممارسات، ولتكن تحت شعار:(أنقذوا ما تبقّى لنا من شرف في السجون الإسرائلية )، أو (أسرانا يموتون في اليوم ألف مرة ).

تاسعا: لتكن مؤسسة هند رجب نموذجا لإنتاج مؤسسة تتخصص في ملاحقة مجرمي مصلحة السجون وفرق الموت فيها وعلى رأسهم ابن غفير.

عاشرا: لا ينبغي ابدا أن تدان الضحية أو ينظر إليها بأية نظرة فيها ازدراء أو سلبية. وان يطلب منها أن تبتعد عن دورها في الحياة العامة اجتماعية أو ثقافية أو دعوية أو حتى سياسية .لأن هذا هو هدف الاعتلال أن يشتبك مع نصف المجتمع خير له من أن يشتبك مع المجتمع كله. ستبقى المرأة الفلسطينية مهما تعرضت لها جزءا أصيلا من النضال وحركة لحياة الفلسطينية، هذه الاعتداءات لا تفتّ عضدها ولو توهن عزائمها أبدا. هي دائما جنبا الى جنب مع الرجل وهي أخت الرجال وكما قال صلى الله عليه وسلم:" النساء شقائق الرجال" وكما وصف القرآن الكريم: " بعضكم من بعض" .

