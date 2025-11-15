الاحتلال يهدم منشأة سكنية وحظائر ماشية في الأغوار الشمالية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، منشأة سكنية وحظيرتي ماشية في المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال، اقتحمت تجمع المالح، وهدمت منشأة سكنية، وحظيرتي ماشية للمواطن محمد فارس صبيح.

ولفت إلى أن هذا أسلوب جديد يتبعه الاحتلال في عمليات الهدم.

وكان مستوطنون قد اقتحموا صباح اليوم، برفقة قوات من جيش الاحتلال قرية المالح، واحتجزوا عددا من الأهالي، قبل أن يطلقوا سراحهم لاحقا.

وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية، أن الاقتحام خلق توترا لدى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعيق حياة الأهالي، وتشكل ضغطا مستمرا على التجمعات الريفية في الأغوار الشمالية.

وارتكب المستوطنون الإسرائيليون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، وحتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية.

بينما أدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين معا إلى استشهاد ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 آخرين، منذ 8 أكتوبر 2023.

