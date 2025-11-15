فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون حمامات المالح بالأغوار الشمالية

مزاعم حول حماس و7 أكتوبر وخطة ترامب

احتجاجات في لندن تدعو لاستبعاد "إسرائيل" من "يويفا"

"المستشفى الأوروبي" يحذِّر: نقص الأنسولين في غزَّة وصل إلى مرحلة خطيرة

"البيدر": الاستيطان المتسارع شرق القدس يهدد التواصل الجغرافي للضَّفة الغربية

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الدفاع المدني: آلاف الخيام دُمِّرت بسبب الأمطار والوضع كارثي في القطاع

رابط التسجيل لحقيبة الكرامة وكسوة أطفال أقل من 3 سنوات بغزة

بلدية غزة: المياه العادمة والنفايات تجتاح المنازل ومراكز الإيواء

سوريا.. العثور على "أجهزة عسكرية بدائية" استخدمت بهجوم دمشق

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون حمامات المالح بالأغوار الشمالية

15 نوفمبر 2025 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
...
تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

 اقتحم مستوطنون بحماية الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم السبت، حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا التجمع، وداهموا مساكن المواطنين واحتجزوهم.

واضاف دراغمة، أن المستوطنين حاولوا خلع أبواب مدرسة المالح المقامة في المنطقة.

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو (1070) مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.

المصدر / وكالات
#الأغوار الشمالية #الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #حمامات المالح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة