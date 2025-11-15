مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون حمامات المالح بالأغوار الشمالية

اقتحم مستوطنون بحماية الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم السبت، حمامات المالح بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اقتحموا التجمع، وداهموا مساكن المواطنين واحتجزوهم.

واضاف دراغمة، أن المستوطنين حاولوا خلع أبواب مدرسة المالح المقامة في المنطقة.

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو (1070) مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.

