سوريا.. العثور على "أجهزة عسكرية بدائية" استخدمت بهجوم دمشق

عثرت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة/السبت، على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الذي وقع بالعاصمة دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، بأن "وزارة الدفاع عثرت على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق الصواريخ على حي المزة 86 بالعاصمة دمشق".

كما نقلت القناة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن عناصر الأجهزة المختصة "تمكنت من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة".

وقالت إن "فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان إطلاقها"، دون مزيد من التفاصيل.

ومساء الجمعة، نقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري سوري أن الهجوم الذي استهدف منزلا في منطقة المزة بدمشق وأسفر عن إصابة سيدة سورية، نفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وأشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة التنفيذ ما زالت مجهولة.

ولفت المصدر، إلى أن "الوزارات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم الغادر، لوضع الرأي العام في التفاصيل".

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.

