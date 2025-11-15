احتجاجات في لندن تدعو لاستبعاد "إسرائيل" من "يويفا"

فلسطين أون لاين

شهدت العاصمة البريطانية لندن، احتجاجات نظمها نشطاء مؤيدون لفلسطين بالتزامن مع فعالية إطلاق شعار بطولة كأس الأمم الأوروبية 2028، حيث طالب المتظاهرون بطرد "إسرائيل" من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب ما وصفوه بانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون، الذين تجمّعوا في ساحة بيكاديللي سيركوس وسط لندن، لافتات تدعو إلى استبعاد "إسرائيل" من المنافسات الأوروبية، ورددوا هتافات تتهم “يويفا” بـ”التواطؤ” عبر استمرار الاعتراف بالاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم رغم الحرب المتواصلة على غزة.

وأطلقت الحملة المنظمة للاحتجاج، المعروفة باسم “Game Over Israel”، دعواتها لليويفا إلى اتخاذ موقف مماثل لما حدث ضد روسيا عام 2022، مشددة على أن استمرار مشاركة "إسرائيل" في المسابقات الأوروبية “يضفي شرعية على انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين”.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع توقيع نحو 70 من نجوم الرياضة والشخصيات العالمية رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، تطالب بتعليق فوري لعضوية الاتحاد الإسرائيلي، مؤكدة أن استمرار الوضع الحالي “يتعارض مع القيم الإنسانية والرياضية التي يدّعي الاتحاد الدفاع عنها”.

ويواصل المحتجون في بريطانيا وعدة دول أوروبية تنظيم فعاليات مشابهة للضغط على المؤسسات الرياضية الدولية لاتخاذ موقف بشأن الحرب في قطاع غزة، التي أدت إلى أوضاع إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بـ”الكارثية”.

المصدر / وكالات
