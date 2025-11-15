الدفاع المدني: آلاف الخيام دُمِّرت بسبب الأمطار والوضع كارثي في القطاع

قال الدفاع المدني في غزة، إنَّ آلاف الخيام دُمّرت بسبب الأمطار، مشيرًا إلى أن الوضع كارثي في القطاع.

وأوضحت الدفاع المدني في بيان صحفي، يوم السبت، أنَّ "المنظومة الخدماتية مدمرة وعاجزة عن تقديم الخدمات لسكان القطاع".

وطالب الدفاع المدني بضخ الخيام بشكل كبير إلى القطاع لإيواء النازحين، وتوفير كل مقومات الحياة لمساعدة سكان القطاع في هذه الظروف الصعبة.

ولفت إلى أن المياه العادمة تجتاح خيم النازحين بسبب عدم توفر بنى تحتية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة مغادرة المنازل الآيلة للسقوط فورا في هذه الظروف المناخية الصعبة.

وفي تصريحات سابقة، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن الساعات الأولى من المنخفض الجوي أدت إلى غرق عدة مراكز إيواء وتضرر آلاف الخيام التي يعيش فيها النازحون منذ حرب الإبادة، وسط انهيار تام للمقدرات الإنسانية واللوجستية في القطاع.

وأوضح بصل، أن الجهاز تلقّى صباح اليوم نداءات استغاثة واسعة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنتشرة في مناطق عديدة من قطاع غزة، بعد أن أغرقت مياه الأمطار خيامهم وتلفت ملابسهم وأغطيتهم، دون توفر أي بدائل أو أماكن آمنة لنقلهم.

وحذر بصل من أن هذا المنخفض “ليس سوى بداية فصل شتاء كامل” سيشهد مزيدًا من الأمطار والمنخفضات، ما ينذر بمآسٍ إضافية، خصوصًا مع وجود آلاف المنازل الآيلة للسقوط والمتصدعة التي قد تنهار بفعل السيول وتسرب المياه.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى التدخل العاجل لـ إنقاذ نحو نصف مليون أسرة نازحة تعيش في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين