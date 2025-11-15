فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إزالة لافتات مبنى "البنتاغون" القديمة وتعليق لوحات باسم "وزارة الحرب"

"بيتكوين" في أدنى سعر في 6 أشهر

الأمم المتحدة: "إسرائيل" رفضت إدخال 4 آلاف منصة مساعدات لغزة

حرب غزة تعيد حالة الشاب السكافي الصحية للوراء

من شارع الإنترنت إلى منصة التفوق: طلاب التوجيهي يصنعون المعجزة

يعرف بـ(GBS).. مسؤول طبي يحذر من مخاطر تفشي مرض نادر بغزة

الإعلامي الحكوميّ: الأمطار تفاقم مأساة 1.5 مليون نازح بعد غرق خيامهم البالية

مؤسَّسة "المجد أوروبَّا" الوهميَّة... رحلات غامضة من غزَّة تثير الشُّكوك (إليك القصَّة كاملةً)

موعد انحسار المنخفض الجوي الحالي

توضيح حول الإشكالية التي واجهها عدد من طلبة التوجيهي بغزة

"بيتكوين" في أدنى سعر في 6 أشهر

15 نوفمبر 2025 . الساعة 07:51 بتوقيت القدس
...
بيتكوين انخفضت إلى 95885.33 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ السابع من مايو/أيار الماضي

انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له في غضون 6 أشهر.

وتم تداول "بيتكوين" اليوم دون مستوى 96 ألف دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من 6 أشهر، وسط تسارع عمليات بيع الأصول العالية المخاطر، نتيجة تراجع توقعات المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وسجلت "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.8% في أحدث التعاملات لتصل إلى 96009 دولارات، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى نحو 95885 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من مايو/أيار الماضي.

وتتجه العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، إلى تسجيل هبوط أسبوعي ثالث على التوالي، مع تراجع بحوالي 24% منذ الذروة التي سجلتها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت الأصول المحفوفة بالمخاطر لضغوط خلال الأيام الماضية مع تزايد تحفُّظ عدد من صانعي السياسة الأمريكية بشأن المزيد من التيسير النقدي، وهو ما خفَّض توقعات السوق لخفض الفائدة.

كما انخفضت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.5% لتصل إلى نحو 3133 دولارا.

المصدر / وكالات
#بيتكوين #الدولار اليوم #الذهب اليوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة