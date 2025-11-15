"بيتكوين" في أدنى سعر في 6 أشهر

انخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الجمعة، ليصل إلى أدنى مستوى له في غضون 6 أشهر.

وتم تداول "بيتكوين" اليوم دون مستوى 96 ألف دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من 6 أشهر، وسط تسارع عمليات بيع الأصول العالية المخاطر، نتيجة تراجع توقعات المستثمرين بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة الشهر المقبل.

وسجلت "بيتكوين" انخفاضا بنسبة 2.8% في أحدث التعاملات لتصل إلى 96009 دولارات، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى نحو 95885 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من مايو/أيار الماضي.

وتتجه العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، إلى تسجيل هبوط أسبوعي ثالث على التوالي، مع تراجع بحوالي 24% منذ الذروة التي سجلتها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت الأصول المحفوفة بالمخاطر لضغوط خلال الأيام الماضية مع تزايد تحفُّظ عدد من صانعي السياسة الأمريكية بشأن المزيد من التيسير النقدي، وهو ما خفَّض توقعات السوق لخفض الفائدة.

كما انخفضت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 1.5% لتصل إلى نحو 3133 دولارا.

المصدر / وكالات