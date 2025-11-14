غوارديولا يدعو جماهير برشلونة لدعم فلسطين في مباراة خيرية

فلسطين أون لاين

14 نوفمبر 2025 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
...
المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، لجماهير برشلونة لحضور المباراة الودية الخيرية التي ستجمع بين منتخب كتالونيا والمنتخب الفلسطيني في 18 نوفمبر/تشرين الثاني ببرشلونة، دعماً لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر غوارديولا مقطع فيديو عبر حساباته قال فيه: "برشلونة مدينة السلام تستضيف يوم الثلاثاء مباراة بين المنتخب الوطني الكتالوني والمنتخب الوطني الفلسطيني. إنها أكثر من مجرد مباراة، إنها صرخة تضامن تكريماً لأكثر من 400 رياضي فلسطيني استشهدوا في غزة… لنملأ الملعب".

ستُقام المباراة على الملعب الأولمبي في برشلونة، وأكد المنظمون أن جميع الإيرادات ستخصص لدعم المساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية في فلسطين، ضمن مبادرة تهدف لتسليط الضوء على معاناة سكان غزة ومساندة جهود إعادة الإعمار.

وتأتي هذه الفعالية في ظل موجة تضامن واسعة تشهدها إسبانيا — رسميًا وشعبيًا — مع الشعب الفلسطيني، في ظل "حرب إبادة جماعية” ترتكبها (إسرائيل) على مدار عامين.

تشكل المباراة محطة مهمة للمنتخب الفلسطيني الذي يستعد لخوض مباراة حاسمة أمام ليبيا ضمن ملحق كأس العرب في الدوحة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتضمن برنامج المنتخب جولة أوروبية تشمل مواجهة منتخب إقليم الباسك على ملعب سان ماميس في بلباو، في مباراتين تحملان أبعاداً رياضية وإنسانية، وتهدفان إلى جمع التبرعات لإعمار غزة وإيصال صوت الرياضيين الفلسطينيين إلى العالم عبر كرة القدم التي تتحول هنا إلى منصة تضامن ورسالة سلام.

#فلسطين #برشلونة #غوارديولا

