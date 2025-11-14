70 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطين أون لاين

14 نوفمبر 2025 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
فلسطينيون يصلون في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها التعسفية وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن أكثر من 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عند باب الأسباط وفتشت الشبان عند باب الساهرة، في محاولة متكررة منذ أسابيع لمنعهم من الوصول إلى الأقصى وأداء الصلاة.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع القدس ومداخل البلدة القديمة وبواباتها والمسجد الأقصى، وأوقفت الشبان وعرقلت دخولهم للبلدة، ومنعت آخرين من الوصول للمسجد.

ورغم هذه الإجراءات، تمكن المصلون من الوصول إلى المسجد وأداء صلاة الجمعة، مؤكدين صمودهم وإصرارهم على ممارسة شعائرهم الدينية في المسجد الأقصى.

