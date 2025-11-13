واشنطن تُعيد صياغة مشروع قرارها في مجلس الأمن حول غزّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال مسؤول أميركي، إن الإدارة الأميركية تعتبر تطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة أولوية قصوى، معتبرًا أنها "فرصة تاريخية لتحقيق سلام دائم" في ظل "الوضع الهش للغاية" داخل القطاع.

وأكد المسؤول لقناة الجزيرة، مساء اليوم الخميس، أن واشنطن لا تخطط لبناء قاعدة عسكرية أميركية قرب غزة.

أوضح أن الولايات المتحدة تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية جنوب (إسرائيل) لاستضافة قوة الاستقرار الدولية التي قد تُشرف على المرحلة الانتقالية ضمن الخطة المقترحة.

وفي السياق، كشفت مصادردبلوماسية، أن واشنطن وزّعت مشروع قرار أميركيًا مُعدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، داعيةً جميع الأطراف إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بشكل فوري.

وقالت المصادر إن النسخة المعدلة من مشروع القرار توضح أن سلطة "مجلس السلام" وإشرافه على قطاع غزة سيكونان مؤقتين وانتقاليين، في إشارة إلى الإطار الإداري المقترح للمرحلة التي تلي تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضافت أن الصيغة الجديدة تتضمن لأول مرة إشارة صريحة إلى مسار يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب تأكيد دور أميركي مباشر في إطلاق حوار سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في محاولة لإعادة فتح المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات.