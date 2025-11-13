هآرتس: نحو 100 فلسطيني من غزة عالقون داخل طائرة في جنوب أفريقيا

فلسطين أون لاين

13 نوفمبر 2025 . الساعة 17:34 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، إن نحو 100 فلسطيني من سكان غزة ظلّوا عالقين لأكثر من تسع ساعات داخل طائرة بعد هبوطها في مطار جوهانسبرغ، إثر رفض السلطات الجنوب أفريقية السماح لهم بالنزول.

وأوضحت الصحيفة، أن مقاطع فيديو نشرها المسافرون تُظهر شكواهم من ظروف صعبة داخل الطائرة التي بقيت متوقفة منذ وصولها، وذلك بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من 24 ساعة منذ مغادرتهم غزة.

وبحسب المعلومات التي نقلتها "هآرتس"، فإن المجموعة — وبينهم عائلات وأطفال صغار — خرجت من غزة فجراً عبر معبر كرم أبو سالم بعد تفتيش إسرائيلي، ثم نُقلت بحافلات إلى مطار رامون قرب إيلات.

ومن هناك، استقل الفلسطينيون طائرة مستأجرة أقلعت باتجاه نيروبي في كينيا، قبل أن يواصلوا رحلتهم بطائرة أخرى هبطت صباح الخميس في جوهانسبرغ، حيث ما يزالون محتجزين على متنها.

المصدر / وكالات
#غزة #جنوب أفريقيا #مطار رامون

