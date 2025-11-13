ما علاقة السعودية في حادث سقوط الطائرة التركية؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إن من السابق لأوانه تحديد سبب تحطم طائرة الشحن العسكرية من طراز C-130 في جورجيا هذا الأسبوع، وهو الحادث الذي أدى إلى استشهاد 20 جنديًا أتراكاً، في أعلى حصيلة شهدها الجيش التركي منذ عام 2020. وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما تزال جارية بعد العثور على الصندوق الأسود للطائرة.

وأضافت الوزارة أن الطائرة، التي كانت قد أقلعت من أذربيجان باتجاه تركيا، تحطمت بعد دقائق من دخولها الأجواء الجورجية يوم الثلاثاء.

وأشار البيان، إلى أن أنقرة اشترتها من السعودية عام 2012 وخضعت للصيانة قبل شهر فقط. كما أعلنت تعليق جميع رحلات طائرات C-130 الثماني عشرة إلى حين استكمال الفحوص الفنية.

وفي بيان لاحق، أعلنت الوزارة العثور على جثمان آخر شهداء الطائرة، ليصل العدد الإجمالي إلى 20.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران إنه سيتم نقل جثامين الشهداء بطائرة من طراز A-400M.

وأظهرت مقاطع فيديو التُقطت لحظة السقوط الطائرةَ وهي تهوي بشكل دائري مخلفة دخانًا أبيض، قبل أن تتحطم وتتصاعد منها أعمدة دخان سوداء، في مشهد يبرز تعرضها لتفكك جزئي أثناء السقوط.

والطائرة "هيركوليس" C-130 هي طائرة شحن عسكرية أميركية الصنع تطورها شركة لوكهيد مارتن منذ خمسينيات القرن الماضي.