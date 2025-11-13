حماس تهنّئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة بغزَّة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإلى طلاب وطالبات الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، لتفوقهم رغم ما مرّوا به من ظروفٍ قاسية ومروّعة خلال حرب الإبادة على القطاع.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن "هذا النجاح المشرّف، الذي تحقق وسط ركام الحرب وآلام الحصار، يُجسد وعي شعبنا الفلسطيني وإرادته الصلبة وإصراره على التحدي ومواصلة مسيرة العلم والحضارة، ويؤكد أن الاحتلال، رغم تدميره الممنهج للمدارس والجامعات واستهدافه للطلبة والمعلمين، لن يستطيع كسر عزيمة شعبنا أو محو شغفه بالعلم والحياة".

ودعت الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتعليم حول العالم إلى تقديم الدعم المستدام للطلبة والجامعات والمدارس في قطاع غزة، لتمكينها من مواصلة رسالتها التعليمية والوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء مستقبله المشرق.

المصدر / فلسطين أون لاين