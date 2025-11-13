فلسطين أون لاين

حماس تهنّئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة بغزَّة

13 نوفمبر 2025 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع من مواليد عام 2007 لعام 2025 وملحق 2006 لعام 2024

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإلى طلاب وطالبات الناجحين والمتفوقين في امتحانات الثانوية العامة، لتفوقهم رغم ما مرّوا به من ظروفٍ قاسية ومروّعة خلال حرب الإبادة على القطاع.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الخميس، إن "هذا النجاح المشرّف، الذي تحقق وسط ركام الحرب وآلام الحصار، يُجسد وعي شعبنا الفلسطيني وإرادته الصلبة وإصراره على التحدي ومواصلة مسيرة العلم والحضارة، ويؤكد أن الاحتلال، رغم تدميره الممنهج للمدارس والجامعات واستهدافه للطلبة والمعلمين، لن يستطيع كسر عزيمة شعبنا أو محو شغفه بالعلم والحياة".

ودعت الدول والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتعليم حول العالم إلى تقديم الدعم المستدام للطلبة والجامعات والمدارس في قطاع غزة، لتمكينها من مواصلة رسالتها التعليمية والوطنية، باعتبارها جزءاً أصيلاً من مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وبناء مستقبله المشرق.

