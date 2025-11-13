فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تهنّئ المتفوقين والناجحين في الثانوية العامَّة بغزَّة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 69 ألفًا و187

من فصائل السلام إلى مليشيات العملاء في غزة: التاريخ لا يغير وجوه الخونة

المُتطرف بن غفير يداهم منازل الفلسطينيين وينكِّل بالشُّبان في الرملة واللد

الدفاع المدني في رفح يُحذِّر من المخاطر المحدقة بخيام النازحين مع اقتراب فصل الشتاء

محكمة الاحتلال تصادق على تهجير قرية راس جرابة بالنقب المُحتل

قوات الاحتلال تهدم متنزهًا شمال القدس المحتلة

منح دراسية لدرجة البكالوريس في سنغافورة للعام 2026/2027

أسماء أوائل الفرع العلمي من طلبة توجيهي 2007 في قطاع غزة

فضيحة في شرطة الاحتلال: استجواب ضابط رفيع بشبهة "خيانة الأمانة واستغلال المنصب"

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية إلى 69 ألفًا و187

13 نوفمبر 2025 . الساعة 13:19 بتوقيت القدس
...
أهالي غزة يودعون أبناءهم الشهداء الذين ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين (1شهيد جديد، 1 انتشال) و 5 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 260، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 632، بينما بلغ إجمالي الانتشال 533 شهيدًا.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 69,187 شهيدًا 170,703 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة