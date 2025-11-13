منح دراسية لدرجة البكالوريس في سنغافورة للعام 2026/2027

أعنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر عدد من المنح الدراسية في سنغافورة في درجة البكالوريوس للعام الدراسي 2026/2027.

للاطلاع على التعليمات الخاصة بالمنحة : اضغط هنا

للاطلاع على قائمة الجامعات والتخصصات المتاحة: اضغط هنا

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنا

آلية تقديم الطلب:

يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم للمنح تقديم طلب المنحة على موقع الجامعة الذي يرغب الطالب الدراسة بها في سنغافورة حسب الجدول المرفق في الاعلان، ومن ثم تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة (تحمل الوثائق المطلوبة على الطلب الالكتروني) ، ومن ثم يتم تسليم نسخة من الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الاصول في مقر الوزارة في رام الله او احد مكاتبها في نابلس أو الخليل حتى يوم الاثنين الموافق 2/2/2026.

بالنسبة لطلبة غزة:

يجب على الطلبة الراغبين بالتقدم للمنح تقديم طلب المنحة على موقع الجامعة الذي يرغب الطالب الدراسة بها في سنغافورة حسب الجدول المرفق في الاعلان، ومن ثم تقديم الطلب الالكتروني الخاص بالوزارة (تحمل الوثائق المطلوبة على الطلب الالكتروني) حتى يوم الاثنين الموافق 2/2/2026.

عنوان الوزارة:

وزارة التربية والتعليم العالي

رام الله – الماصيون – قرب المجلس التشريعي

الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية

هاتف:022982630 أو 022982655

فاكس : 022987833

الايميل : [email protected]

مكاتب التعليم العالي:

نابلس - شارع رفيديا- عمارة لجنة الزكاة ط 2

الخليل – الحرس ـــــ عمارة الهرم ط 2

المصدر / فلسطين أون لاين