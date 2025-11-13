"التربية والتعليم": 56 ألف طالب في غزة مؤهلون للالتحاق بالجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، يوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع من مواليد عام 2007 لعام 2025 وملحق 2006 لعام 2024، والذين قدموا امتحاناتهم إلكترونيا في ظل ظروف استثنائية.

وقال صادق الخضور – المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن نحو 56 ألف طالب وطالبة في غزة مؤهلون للالتحاق بالجامعات (30 ألف دورة 2007؛ و26 ألف دورة 2006).

وأكد الخضور، أن الخطوة تمثل نقلة نوعية لإعادة تنشيط الجامعات في قطاع غزة بعد عام استثنائي وصعب، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ لدورة جديدة من امتحانات الثانوية العامة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أنَّ الدورة الجديدة تشمل الطلبة الذين لم يتمكنوا من التقدم سابقاً والراغبين في تحسين معدلاتهم وطلبة الدراسة الخاصة.

وذكر، أن نسبة النجاح أعلى من الأعوام العادية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة استعرضت قبل أيام خطة تدخلات شاملة في غزة تتعلق بترميم وتفعيل التعليم الوجاهي.

وأضاف الخضور، أنه من المقرر أن تبدأ الوزارة مطلع عام 2026 بتوسيع نطاق التعليم الوجاهي بالتوازي مع استمرار المراكز التعليمية الافتراضية.



وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير مدارس مؤقتة وخيام تعليمية بالتعاون مع الجهات الدولية.

وقالت الوزارة إن 31 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الثانوية العامة من مواليد 2007، وملحق 2006 في قطاع غزة.

ويمكن للطلاب الاستعلام بسهولة باتباع الخطوات التالية جنبًا إلى جنب: كتابة رقم الجلوس – اختيار العام الدراسي (مواليد 2006 → 2024، مواليد 2007 → 2025) – اختيار الدورة الأولى من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وحُرم طلبة قطاع غزة على مدار عامين متواصلين من الحرب من إتمام دراسة الثانوية العامة، حيث حالت شراسة العدوان دون عقد امتحان التوجيهي لعامين متتاليين لطلبة القطاع.

وتسببت حرب الإبادة الجماعية في حرمان أكثر من 70 ألف طالب وطالبة من مواليد 2006 و2007 من التقدم للامتحان، علاوة على استشهاد 4 آلاف طالب، في حين تقدم 4 آلاف آخرين للامتحان خارج قطاع غزة على مدار عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين